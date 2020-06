Paolo Massari, l'ex assessore del Comune di Milano, accusato di stupro da parte di una donna, è stato sospeso dall'albo dei giornalisti dal Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia, come comunicato dall'Ordine stesso sul suo sito.

L'Odg Lombardia: Atto dovuto che decade in caso di scarcerazione

Il presidente dell'Odg Lombardia, Alessandro Galimberti, ha commentato la decisione come un procedimento "automatico da quando il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano, Lidia Castellucci, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare". Il numero uno dei giornalisti lombardi ha poi assicurato che la stessa decisione "decadrà automaticamente quando l'ordinanza verrà revocata". Il processo disciplinare interno, invece, potrà avvenire solo a sentenza del giudice. Ora Massari, il cui arresto è stato confermato, è sorvegliato a vista per timore di gesti estremi. Il giornalista di Mediaset si è sempre professato innocente.

La vittima: Mi ha umiliata, voleva fossi la sua schiava

Paolo Massari è stato arrestato nella serata di sabato 13 giugno a Milano dopo che una donna ha denunciato uno stupro subìto dall'ex assessore della Giunta di Letizia Moratti avvenuto nella sua abitazione. La donna, della quale non si conosce il nome, sarebbe stata violentata dopo un aperitivo, condotta a casa del giornalista di Mediaset con l'inganno. Da brividi il suo racconto, raccolto dal Corriere della sera, durante il quale ha dichiarato che ha temuto di morire e che Massari voleva renderla "la sua schiava". "Mi ha umiliata – ha detto la vittima – voleva che fossi la sua schiava", mentre ricordava "quel ghigno" sul volto del giornalista di Mediaset mentre la stuprava nel box della sua abitazione, in via Nino Bixio a Milano.