Paolo Massari, ex assessore del Comune di Milano e giornalista Mediaset, è stato arrestato per violenza sessuale. L'episodio sarebbe avvenuto ieri sera a Milano. Ad accusare Massari, ex assessore all'Ambiente nella giunta di Letizia Moratti tra il 2009 e il 2010, è stata una vecchia compagna di scuola dell'uomo, soccorsa in strada in via Nino Bixio, zona Porta Venezia, senza vestiti. La donna è stata portata alla clinica Mangiagalli, dove si trova il Centro anti violenza, e ha raccontato quanto accaduto accusando l'ex assessore, che è stato rintracciato e portato nel carcere di San Vittore dalla polizia.

Dieci fa un'altra accusa di violenza sessuale: Massari si dimise da assessore

La notizia dell'arresto del giornalista è stata anticipata dal quotidiano "Il Giornale". Non è la prima volta che Massari, 54 anni, incappa nell'accusa di violenza sessuale. Già in passato il 54enne era stato accusato di molestie che gli erano costate proprio il posto di assessore, su pressione dell'ex sindaca Letizia Moratti e del suo allora direttore generale, che è l'attuale primo cittadino Beppe Sala. In quel caso però, era il 2010, le accuse si risolsero in un nulla di fatto.

Adesso Massari, in Mediaset dal 1998 e volto noto del gruppo televisivo, si ritrova nuovamente coinvolto in una vicenda analoga: in questo caso le accuse sarebbero più circostanziate, tanto da aver portato il giornalista in carcere. La presunta vittima del 54enne è un'imprenditrice che aveva chiesto un incontro all'uomo per parlargli di problemi economici: dopo una prima parte di serata trascorsa insieme Massari le avrebbe proposto di passare a casa sua. Nel box dell'abitazione sarebbe poi avvenuto lo stupro. Si attende adesso di conoscere quale sarà la versione del 54enne, che dopo essere stato travolto dalle precedenti accuse aveva dichiarato più volte di non essere un violentatore.