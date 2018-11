in foto: La palazzina distrutta (Foto: Vigili del fuoco)

Non ce l'ha fatta la donna di 97 anni che era stata estratta viva quattro giorni fa dalle macerie della sua casa a San Giovanni Bianco, in provincia di Bergamo. Agata Boffelli è morta in ospedale a causa delle ustioni e degli altri gravi traumi riportati nell'esplosione del suo appartamento. Lo scoppio era avvenuto giovedì mattina in una palazzina liberty in via Ceresa, nel centro di San Giovanni Bianco. A causare l'esplosione una fuga di gas: al momento dello scoppio nella palazzina si trovava solo l'anziana che era stata estratta viva dai pompieri e poi trasportata d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Ieri, nel primo pomeriggio, l'anziana è deceduta. Nei giorni scorsi tutto l'edificio in cui abitava la donna era stato abbattuto perché pericolante e troppo vicino alla strada provinciale della Valle Brembana: il rischio di crollo era concreto. Nel palazzo viveveno altri sette residenti che erano riusciti a mettersi in salvo uscendo dalla palazzina dopo aver sentito la fuga di gas: adesso però i sette sono rimasti senza una casa.