in foto: La palazzina distrutta dall’esplosione (Foto: Vigili del fuoco)

Una bombola di gas è esplosa questa mattina in un appartamento a San Giovanni Bianco, in provincia di Bergamo. Il boato fortissimo, udito a decine di metri di distanza, si è verificato attorno alle 10.30 in un'abitazione nel centro del paese affacciata sulla strada provinciale della Valle Brembana, in via Ceresa. All'origine dell'esplosione ci sarebbe a quanto pare un guasto. L'appartamento al terzo piano di un palazzo è stato gravemente danneggiato dallo scoppio, così come tutto l'edificio: diversi i detriti che sono finiti in strada. La proprietaria di casa, un'anziana di 97 anni, è stata estratta viva dai vigili del fuoco. La donna ha riportato gravi ustioni ed è stata trasportata all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Altre otto persone sono rimaste ferite in modo lieve. La strada provinciale è rimasta chiusa a lungo per consentire l'intervento dei pompieri, che hanno svolto dei sopralluoghi per escludere la presenza di altre persone nel palazzo oltre a quelle soccorse. I vigili del fuoco hanno poi verificato le condizioni della palazzina, che presenta grosse e visibili crepe sui muri perimetrali ed è dunque a forte rischio crollo.