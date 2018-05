in foto: Crollo palazzina a Rescaldina (Milano)

Nel giorno in cui la Regione Lombardia ha consegnato a cinque famiglie coinvolte dal crollo di una palazzina a Rescaldina dei nuovi alloggi, emergono i nomi di coloro che avrebbero causato il disastro. Sarebbero Alessandro Saverio Sidella e la moglie, Maria Cristina Segreto. Il primo, 45enne sergente maggiore dell'esercito, è l'unica vittima del crollo dello scorso 31 marzo, che aveva provocato il ferimento di quattro adulti e quattro bambini. Tra i feriti risultava anche la moglie di Sidella, oggi fuori pericolo: anche lei, secondo quanto confermato dalla procura di Busto Arsizio, risulterebbe indagata per strage. I nomi della vittima e di sua moglie erano stati iscritti nel registro degli indagati fin da subito, da prima cioè che Sidella morisse, dopo oltre due settimane di agonia. Non è al momento chiaro il motivo per cui i due avrebbero provocato l'esplosione che ha distrutto la palazzina. Nel crollo del palazzo erano rimasti feriti anche i due figli piccoli della coppia, anche loro adesso fuori pericolo.

Mentre sul fronte giudiziario si dovrà ancora fare chiarezza su quanto accaduto, le cinque famiglie rimaste coinvolte nello scoppio, in totale 14 persone, hanno ricevuto oggi i nuovi alloggi. A consegnare gli appartamenti, che si trovano a Legnano, sono stati il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana e l'assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e disabilità, Stefano Bolognini. Gli alloggi sono stati ristrutturati a tempo di record dall'Aler: "In un Paese normale – ha sottolineato il governatore Fontana – questo tipo di risposta istituzionale dovrebbe essere quello che succede sempre, purtroppo da noi viene vista come una cosa eccezionale". La Regione ha poi stanziato 37.800 euro a favore del Comune di Rescaldina, che serviranno per il pagamento del canone degli appartamenti.