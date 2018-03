in foto: La palazzina crollata a Rescaldina.

Un forte boato, poi il crollo di una palazzina a due piane: è successo nella prima mattinata di oggi, sabato 31 marzo, a Rescaldina, nella zona nord-ovest della provincia milanese, non lontano da Busto Arsizio. Ci sarebbero state, stando alle primissime indiscrezioni, almeno cinque persone all'interno dell'edificio al momento del crollo, mentre quattro persone, tutte della stessa famiglia, sono riuscite a scappare autonomamente.

I vigili del fuoco hanno estratto vivo dalle macerie le prime tre persone rimaste intrappolate, mentre poco dopo è toccato ad altre due che erano state già individuate e localizzate. Tre le persone portate in ospedale codice rosso, mentre altre due sono arrivate in codice giallo. Non ci sarebbero dunque vittime, diversamente da quanto riportato da alcune agenzie di stampa che parlavano di una vittima. Ancora ignote le cause del crollo: ma si parla già di una possibile esplosione, forse causata da una fuga di gas.