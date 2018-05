Ha abusato di una ragazza che ospitava in casa, sua lontana parente. Con quest'accusa un uomo di 54 anni è stato arrestato a Milano dai carabinieri. Il 54enne abitava in un appartamento in via dei Cinquecento, zona Corvetto, con la sua famiglia allargata. Ha infatti sposato una donna, anche lei peruviana, con un figlio e una figlia già grandi. Il figliastro dell'uomo è a sua volta sposato: sarebbe stato proprio lui, due mesi fa, a invitare in Italia la cognata, sorella della moglie. La ragazza, 25 anni, è arrivata a Milano in cerca di un lavoro. Fin dal suo arrivo ha dormito in camera con la sorella del cognato, quindi l'altra figliastra del 54enne. La scorsa notte però la sua compagna di stanza è uscita: il 54enne ne avrebbe approfittato entrando in camera e violentandola. L'uomo è stato sorpreso in flagrante dalla sorella della vittima, che si è alzata per andare in bagno e ha sentito piangere la ragazza. La donna ha chiamato i carabinieri del Radiomobile, che hanno arrestato il 54enne con l'accusa di violenza sessuale. La 25enne è stata invece accompagnata alla clinica Mangiagalli, dove è attivo un centro contro la violenza sulle donne. I medici della clinica hanno accertato l'avvenuto rapporto sessuale.

Il caso ricorda quello di Jessica Faoro, uccisa dal tranviere Alessandro Garlaschi

La vicenda del 54enne riporta alla memoria quanto avvenuto a febbraio a Milano, quando un appartamento in via Brioschi divenne teatro di un efferato omicidio. Il tranviere Alessandro Garlaschi uccise a coltellate la 19enne Jessica Faoro, una ragazza che ospitava in casa sua. Il processo relativo alla tragica vicenda non si è ancora svolto, ma secondo gli inquirenti Garlaschi avrebbe ucciso Jessica a causa di un approccio sessuale rifiutato.