in foto: (Immagine di repertorio)

Ancora un morto sul lavoro in Lombardia. Un uomo di 60 anni, residente a Gallarate, in provincia di Varese, è morto questa mattina mentre lavorava all'interno di un'azienda di autotrasporti del Milanese. Il 60enne, di professione operaio, sarebbe rimasto schiacciato da un macchinario. L'incidente mortale è avvenuto attorno alle 10 all'interno della General Transport Service, ditta di logistica che si trova in via Alessandro Manzoni, a Magnago. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica del 118, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri della compagnia di Legnano. Per il 60enne non c'era però più niente da fare: l'uomo era già morto.

I colleghi sono stati i primi a dare l'allarme

La tragedia è avvenuta davanti agli occhi di altri colleghi, i primi a intervenire e a dare l'allarme, purtroppo inutilmente. Sulla dinamica è stata aperta un'inchiesta, che dovrà anche accertare eventuali responsabilità o mancanze per quanto riguarda i dispositivi di sicurezza. Pare comunque che l'operaio stesse lavorando su un macchinario quando, per cause da chiarire, sia rimasto incastrato con la testa nella macchina. I colleghi hanno subito bloccato il macchinario ma per l'uomo era ormai troppo tardi. Per accertare la dinamica dell'episodio, oltre ai carabinieri, sono intervenuti anche i tecnici della Asl. Si tratta dell'ennesimo incidente mortale sul lavoro in Lombardia, dove il 2018 si è tristemente aperto con la strage degli quattro operai alla Lamina di Milano e con la morte di un ragazzo di 19 anni deceduto a Rovato.