Milano e la Lombardia si sono svegliate immerse nella bolla di caldo africano che tra oggi e domani farà salire le temperature fino a 40 gradi in città, vicini al record storico fissato nel torrido agosto del 2003. Due giornate da "bollino nero" a causa dell'alta pressione che dal Mediterraneo insiste sull’Europa. Nella giornata di giovedì 27 le massime a Milano e Brescia oscilleranno tra 36 e 39 gradi, sulla parte più bassa della pianura e in capoluoghi come Pavia e Cremona saranno tra 37 e 40 gradi.

Condizionatori fuori uso: Trenord ferma i vecchi treni

Dopo le denunce di decine di pendolari rimasti "in trappola" dentro i treni roventi, per al giornata di oggi Trenord ha fatto sapere che fermerà alcuni treni per assicurare la manutenzione straordinaria delle "carrozze dotate dei sistemi di condizionamento più vetusti, che potrebbero non funzionare adeguatamente o andare in blocco a causa delle eccezionali temperature di questi giorni". Sono state cancellate o rimodulate alcune corse sulle tratte Bergamo-Brescia, Domodossola-Milano, Chiasso-Como-Milano, Bergamo-Milano, Piacenza-Lodi-Milano, Lecco-Milano.

Picco di consumi elettrici e rischio blackout

Sono intanto già schizzati alle stelle i consumi elettrici a causa del massiccio utilizzo dei condizionatori. Qualche caso di blackout di portata limitata si è verificato nelle ultime ore. Unareti, le società che gestisce la distribuzione dell'energia elettrica, ha diffuso un vademecum con i consigli per ottimizzare i consumi di energia. Il consiglio è di tenere gli impianti di climatizzazione alla temperatura di circa 24/25 gradi, con il sistema di deumidificazione attivato, climatizzare solo i locali dell’abitazione maggiormente utilizzati, tenendo le finestre chiuse. Diminuire, se possibile, l’utilizzo dei condizionatori del 30 per cento, soprattutto nella fascia oraria 14-20 e prestare attenzione al contenimento dei consumi di elettricità con piccoli accorgimenti, come spegnere le luci nei locali non utilizzati o lasciare il condizionatore spento negli spazi di passaggio.

Arpa: allarme per i valori di ozono

Dall'agenzia Arpa Lombardia è poi arrivato un allarme sull'aumento delle concentrazioni di ozono nell'atmosfera. La media oraria di 180 microgrammi/metrocubo in questi giorni è stata superata in diverse province lombarde e "le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni indicano il probabile ulteriore superamento della soglia di informazione e, localmente, il raggiungimento della soglia di allarme (pari a 240 µg/m3 come massima media oraria)". L'ozono (O3) si forma in atmosfera attraverso un insieme di reazioni che coinvolgono la radiazione solare, biossido d'azoto (NO2), ossigeno (O2) e composti organici volatili (COV). Il bacino padano "risulta un territorio particolarmente sfavorito" per la formazione di questo inquinante, perché "le condizioni meteorologiche estive – con forte irraggiamento solare – e la limitata velocità del vento determinano spesso importanti accumuli dei precursori e, di conseguenza, la formazione di ozono, che raggiunge concentrazioni tra le più alte in Europa". Il consiglio in questo caso è di evitare le attività all'aperto nelle ore più soleggiate.

in foto: I livelli di ozono rilevati da Arpa in Lombardia

Distribuzione di acqua per le persone in difficoltà

Nella giornata di oggi saranno distribuite bottigliette d’acqua fresca, succhi di frutta e bevande energetiche in piazza Duca d’Aosta, vicino alla stazione Centrale. Si tratta di un'iniziativa del Comune in collaborazione con Fondazione Progetto Arca per aiutare le persone in difficoltà, tra cui anziani e disabili, ad affrontare le giornate più afose.