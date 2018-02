Hanno deciso di parlare, seppur in un momento difficile, i genitori di Jessica Valentina Faoro, la ragazza di 19 anni massacrata con 40 coltellate lo scorso 7 febbraio in via Brioschi a Milano da Alessandro Garlaschi, tranviere di 39 anni del quale Jessica era ospite. Il padre e la madre della ragazza hanno diffuso una nota nella quale esprimono la loro volontà di provvedere personalmente alle spese dei funerali della 19enne, che si dovrebbero celebrare il prossimo 24 febbraio nella chiesa di San Protaso, in piazzale Brescia a Milano, e che in un primo momento si era offerto di pagare il Comune di Milano, che adesso dovrebbe devolvere la cifra impiegata per le esequie in beneficenza.

Pur nel dolore della vicenda, noi genitori, sin da martedì 13 avevamo già individuato il luogo di celebrazione del rito, quale luogo di ritrovo di nostra figlia con alcune amiche, e versato il denaro per le esequie alle Onoranze funebri interpellate dalla madre. Non abbiamo chiesto aiuti ma questi ci sono giunti e, ancora oggi, stanno arrivando. Precisiamo che i futuri contributi di amici e istituzioni eventualmente ricevuti verranno destinati in nome di Jessica ad associazioni attive contro la violenza sulle donne" si legge nella nota diramata dalla famiglia di Jessica Faoro.