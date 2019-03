in foto: Chiara Alessandri (a sinistra) e Stefania Crotti, la mamma uccisa e bruciata a Gorlago

Un messaggio pieno di rabbia e risentimento nei confronti di quella che sarebbe divenuta di lì a poco la sua vittima. La trasmissione televisiva Quarto Grado ha mandato in onda un documento esclusivo sulla morte di Stefania Crotti, la donna di 42 anni uccisa nel gennaio scorso a Gorlago, nella provincia di Bergamo, da Chiara Alessandri, la ex amante del marito della vittima. Si tratta di un messaggio audio nel quale proprio Chiara Alessandri si rivolge ad una amica, definendo Stefania Crotti "la più grande puttana del paese". Nel video si parla anche di Stefano Del Bello, il marito di Stefania ed ex amante della Alessandri: la donna dice all'amica che, prima o poi, si renderà conto dell'errore che ha fatto allontanandola dalla sua vita per salvare un matrimonio che è, a detta sua, ormai morto.

Stefania Crotti scompare misteriosamente da Gorlago nel gennaio scorso. Il suo cadavere, carbonizzato, viene ritrovato nelle campagne di Erbusco, sempre nella Bergamasca, il giorno dopo. Per l'omicidio viene subito indagata Chiara Alessandri, che confessa l'omicidio, negando però di aver dato fuoco al corpo. Le indagini hanno rivelato che la Alessandri era riuscita a convincere un amico – del tutto estraneo ai fatti – a portare, con una scusa, Stefania Crotti a casa sua, dove si sarebbe consumato l'omicidio.