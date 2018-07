Olimpiadi invernali 2026 a Milano: il Consiglio comunale approva la candidatura

Milano si candida ufficialmente per ospitare le Olimpiadi Invernali del 2026. Il Consiglio comunale ha approvato la delibera che conferma la candidatura del capoluogo lombardo con 36 voti favorevoli, 2 astenuti e zero contrari. Il sindaco Sala: “Questa è una sfida che possiamo vincere solo se la affrontiamo insieme, come milanesi e come italiani. Io ci credo”.