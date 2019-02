in foto: Fabrizio Corona alla presentazione del suo nuovo libro (Fanpage)

Nuovi guai giudiziari per Fabrizio Corona. La procura di Milano, al termine delle indagini partite dalla denuncia dell'ex moglie Nina Moric, ha mandato a processo con citazione diretta a giudizio il 44enne catanese: l'accusa è di non aver versato per un anno gli assegni mensili (del valore di 4.500 euro l'uno) per il mantenimento del figlio Carlos Maria, nato proprio dalla relazione con l'ex modella croata. Il periodo di tempo in cui Corona non avrebbe versato gli assegni va dall'aprile 2014 all'aprile dell'anno successivo: il valore degli assegni che non sarebbero stati versati ammonta a circa 100mila euro.

Probabile che Corona e Nina Moric trovino un accordo prima del processo

La denuncia dell'ex modella croata Nina Moric risale al 2017, in un periodo in cui i rapporti tra la Moric e Corona erano molto tesi. In seguito però i due ex coniugi hanno fatto pace e hanno trovato un accordo per l'affidamento congiunto del ragazzo, adolescente. La pace, sancita davanti alla Corte d'appello di Milano, potrebbe essere aiutare a risolvere anche quest'ultima vertenza. Probabile che il "re del gossip" e l'ex moglie riescano a trovare un accordo economico prima dell'inizio del processo per violazione degli obblighi di assistenza famigliari, che dovrebbe partire nei prossimi mesi.