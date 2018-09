in foto: L’esterno della caffetteria Starbuck in piazza Cordusio, a Milano (LaPresse)

Che a Milano abbia aperto la prima caffetteria a marchio Starbucks d'Italia, ormai, lo sanno un po' tutti. Soprattutto quelli che, anche a giorni dall'apertura (avvenuta venerdì 7 settembre), continuano a sorbirsi ore di coda (come Fanpage.it ha documentato) pur di poter assaggiare i prodotti offerti dalla catena statunitense, che in piazza Cordusio ha aperto una delle tre "Starbucks reserve roastery" (una vera e propria torrefazione) presenti al mondo. Molti milanesi e non, come dimostrato dall'affluenza, hanno apprezzato la novità, che era attesa da anni. Altri però non hanno mancato di criticare sia lo sbarco in sé di Starbucks in un Paese da sempre custode di una grande tradizione in fatto di caffè, sia la gente disposta a farsi un'ora di fila (e anche di più) per bersi un caffè. Tra i milanesi critici anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ieri sulla propria pagina Facebook ha scritto: "Due ore di coda per un caffè da Starbucks? Ma nemmeno se mi pagano! Non ho parole..".

Chissà se anche l'amministrazione comunale guidata da Beppe Sala, da sempre favorevole all'arrivo nel capoluogo lombardo di grandi brand (come Apple), abbia fiutato un certo malcontento tra i milanesi per l'inaugurazione di Starbucks, la cui apertura è stata tra l'altro preceduta da una serata evento che ha comportato la chiusura al pubblico di piazza Cordusio. Fatto sta che l'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran oggi ha lanciato tramite la propria pagina Facebook una sorta di sondaggio che sembra andare "contro" (dopo post dedicati) il colosso statunitense: "Questa settimana si è parlato tanto di Starbucks – ha scritto l'assessore – però son certo che ognuno di noi ha una torrefazione cui è affezionato, da condividere con gli altri. Comincio io con Ciro di Via Plinio 33, e la vostra qual è?".

Le migliori torrefazioni di Milano

La domanda ha scatenato i fan di Maran, che nei commenti hanno espresso il proprio parere delineando una sorta di Tripadvisor delle torrefazioni cittadine. E così c'è chi ha segnalato la torrefazione in corso Vercelli (vicino a via Cherubini), chi Sant Teresita al Corvetto, chi la torrefazione Hodeidah che si trova in via Piero della Francesca dal 1946. E ancora: la Torrefazione Ernani in corso Buenos Aires, la torrefazione di via Paolo Sarpi, quelle in via Padova e in via Lomellina, Orsonero in via Morgagni, la torrefazione in corso XXII Marzo e il caffè della pasticceria Motta di via Cislaghi a Precotto, aperta dal 1957. Tra tanti commenti entusiasti c'è però anche chi ha criticato l'assessore: "Iniziativa inutile e ridicola, di facciata come tutta la vostra politica", ha scritto un utente. Che di sicuro non è tra coloro che hanno fatto la fila per bersi un caffè da Starbucks.