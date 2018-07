in foto: Le fotografie postate su Instagram da Niccolò Bettarini

Su Instagram Niccolò Bettarini mostra le sue ferite. Aggredito e accoltellato otto volte all'uscita di un noto locale milanese, il figlio dell'ex calciatore Stefano e della conduttrice Simona Ventura ha mostrato per la prima volta la grossa cicatrice sul braccio sinistro che continua a tenere fasciato. Il 19enne in questi giorni è a Viareggio, al mare con la famiglia e con gli amici. Sembra aver recuperato bene dall'aggressione subita, anche se le cicatrici, sia fisiche che mentali, resteranno forse per molto tempo. In una story pubblicata oggi sul suo profilo Instagram Bettarini scrive: "In fin dei conti dobbiamo tutti morire, non possiamo scegliere in che modo, ma possiamo scegliere in che modo andare incontro alla fine, per poter essere ricordati da uomini…". La fotografia della cicatrice sul braccio è seguita da uno scatto che ritrae un leone.

La ricostruzione dell'aggressione

In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport Bettarini ha raccontato la sua versione dei fatti in merito all'aggressione: