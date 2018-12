in foto: Neve a Bergamo (foto di repertorio)

Prima nevicata della stagione a Bergamo città. Nel capoluogo di provincia dal primo pomeriggio di oggi sono iniziati a cadere i primi fiocchi di neve, come per altro indicato dalle previsioni meteo. Anche la città e tutta la provincia rientravano infatti nell'allerta meteo di codice giallo (criticità ordinaria) per rischio neve diramato dalla protezione civile della Lombardia. La prima nevicata della stagione è iniziata poco dopo le 16. La nevicata dovrebbe durare fino a tarda notte, verso le 3, senza però lasciare sul suolo significativi accumuli: secondo le previsioni in pianura dovrebbero accumularsi pochi millimetri di neve, mentre accumuli più significativi si potrebbero avere nell'Alta pianura bergamasca con neve al suolo prevista tra 0 e 3 centimetri.

Il piano neve del Comune guidato da Giorgio Gori è già entrato in azione, anche se vista la scarsa entità delle precipitazioni non dovrebbero esserci grossi disagi per la circolazione. Da domani, giovedì 20 dicembre, il tempo dovrebbe migliorare e restare sereno fino alla fine dell'anno. Il freddo intenso è però un problema per senzatetto e clochard: per loro, come comunicato dal sindaco, al nuovo Galgario sono stati allestiti 36 posti oltre ai 50 ordinari mentre accanto alla Stazione Autolinee è sempre attivo il servizio del Pasto Caldo. Chi vuole segnalare situazioni di emergenza può chiamare il numero 035.4598550, attivo dalle 7.30 alle 22.