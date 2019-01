Neve a Milano e provincia dove i residenti questa mattina si sono svegliati con una sorpresa: aprendo le persiane o uscendo di casa hanno visto piccoli fiocchi candidi cadere dal cielo, volteggiare in aria trasportati dal vento e posarsi a terra. Le previsioni meteo l'avevano detto che la Lombardia sarebbe stata raggiunta da una perturbazione nevosa. Tuttavia la neve, ancora poco consistente, non avrebbe ancora attecchito al suolo, limitandosi a imbiancare i tetti, l'erba dei prati e le auto parcheggiate, per formare uno strato sottilissimo. Nessun problema pare ancora per la circolazione delle auto: le strade al momento sono libere.

Allerta neve: pronti mezzi spargisale

Il Comune di Milano è pronto ad affrontare l’ondata di freddo prevista dal 30 gennaio, con rischio nevicate a partire dalla mezzanotte, come annunciato dal bollettino meteo emesso da Regione Lombardia. Le società Amsa e Atm mantengono lo stato di allerta e sono pronte ad attivare le procedure per intervenire in caso di presenza di neve su strada. Amsa ha predisposto il posizionamento dei mezzi spargisale e provvederà in caso di necessità all'attivazione in caso di necessità e nei punti della città dove possono registrarsi le maggiori criticità. Il Comune invita gli amministratori condominiali e i proprietari a spargere sale sui marciapiedi. E raccomanda, inoltre, di limitare, per quanto possibile, l’uso delle auto e di preferire l’utilizzo di mezzi pubblici per gli spostamenti in città