in foto: Iuschra Gazi, la bambina di 12 anni scomparsa dal 19 luglio tra i boschi di Serle, nel Bresciano

Sono state interrotte le ricerche di Iuschra, la ragazzina autistica di 12 anni scomparsa giovedì 19 luglio durante una gita sull'Altopiano di Cariadeghe a Serle, in provincia di Brescia. Alle 20 di ieri sera, domenica 29 luglio, è scaduto il mandato dei vigili del fuoco. Il campo base da cui sono partiti migliaia di soccorritori è stato smontato: resta solo un presidio fisso che raccoglierà eventuali segnalazioni degli escursionisti e dei turisti di passaggio, ai quali la zona è stata riaperta dopo un divieto durante gli 11 giorni di ricerche a tappeto. Iuschra sembra essere svanita nel nulla: non hanno portato a niente le ricerche condotte dai droni con telecamere termiche, dall'elicottero, dai cani molecolari olandesi e dagli speleologi che hanno scandagliato 135 grotte presenti nella zona, un territorio carsico ricco di cavità naturali. Il timore dei soccorritori era che la bambina potesse essere finita in una di queste grotte: ma finora, a parte una segnalazione di un uomo della zona, che afferma di aver incontrato la ragazzina, poi fuggita, di Iuschra non è stata ritrovata alcuna traccia. Ieri pomeriggio anche le ultime ricerche condotte da soccorritori professionisti sono terminate con un nulla di fatto. Adesso resta in campo solo la speranza, affidata allo spirito d'osservazione di chi percorrerà i sentieri e i boschi dell'Altopiano di Cariadeghe.