in foto: Iuschra Gazi, la bambina di 12 anni scomparsa da giovedì tra i boschi di Serle, nel Bresciano

Ancora nessuna traccia dopo dieci giorni di Iuschra, bambina autistica di 12 anni scomparsa lo scorso 19 luglio sull'Altopiano di Cariadeghe a Serle, nel Bresciano. Per oltre una settimana l'hanno cercata in totale circa 1.500 uomini, con l'ausilio di elicotteri, droni con telecamere termiche, speleologi. Della ragazzina, scomparsa durante una gita con altri bambini e gli educatori di un'associazione, non c'è però alcun segno: sembra essere svanita nel nulla. Oggi la zona delle ricerche, finora off-limits, è stata riaperta a turisti, appassionati di montagna e cercatori di funghi: e chissà che proprio a questo esercito "diffuso" e informale di persone non possa riuscire l'impresa di ritrovare sana e salva la bambina. Le speranze, inutile negarlo, sono ormai molto flebili: le tante cavità naturali presenti nella zona fanno temere che la bimba possa esservi caduta ed esservi rimasta imprigionata. Ma c'è anche l'ipotesi che Iuschra, descritta come instancabile camminatrice, possa essere giunta altrove: è il pensiero del padre della ragazzina, che dopo aver assistito di persona alle inconcludenti giornate di ricerche ora chiede che la figlia venga cercata altrove.

Le speranze dell'uomo sono d'altronde quelle di tutti i famigliari delle persone scomparse in Italia: quasi 53mila dal 1974 al 31 dicembre 2017, ai quali purtroppo ogni giorno si aggiungono nuovi casi. Secondo l'ultima relazione del commissario straordinario del governo per le persone scomparse, presentata a febbraio, nel 2017 si è registrata una crescita del 21 per cento dei casi rispetto all'anno precedente. Numeri dietro i quali si nascondono persone e famiglie che si trovano a fronteggiare un dramma enorme: quello di non avere più alcuna notizia sui propri cari, di rimanere in un atroce limbo fatto di incertezza e speranze che diminuiscono col passare del tempo. Anche per questo, è bene che sul caso di Iuschra non cali il silenzio: le ricerche, in ogni caso, proseguiranno, anche se con un numero limitato di uomini.