È stata identificata la donna che ha abbandonato il proprio figlio di pochi giorni di vita a Brescia. Si tratta di una donna di 42 anni, in passato residente in provincia di Brescia ma attualmente domiciliata in Francia. La 42enne, di origini marocchine, è già madre di cinque figli: potrebbe essere stato questo il motivo che l'ha spinta ad abbandonare il suo sesto figlio. Dopo aver meditato anche di abortire, la donna aveva partorito in un ospedale transalpino. Poi ha raggiunto in treno il marito, residente in un comune della Franciacorta, ha abbandonato il neonato in strada nel centro di Brescia e, dopo aver incontrato il marito, è ripartita per la Francia. Oltralpe la 42enne sarebbe ospite assieme agli altri figli di una struttura di accoglienza a Parigi. Anche nel Bresciano la mamma e i cinque figli avevano vissuto, tra il 2017 e il 2018, in una comunità d'accoglienza, sulle sponde del lago di Garda. Poi era arrivata la nuova gravidanza, inizialmente tenuta nascosta al marito, che lo scorso gennaio aveva spinto la donna a lasciare l'Italia per andarsene prima in Marocco e poi in Francia.

Il neonato, di circa dieci giorni di vita, era stato trovato lunedì sera in vicolo delle Nottole, nel centro di Brescia. Era in un passeggino, avvolto in una copertina e con una borsa con vestiti e biberon. Il neonato era in buone condizioni di salute: soccorso da una volante della polizia, era stato portato al reparto di Neonatologia degli Spedali civili, dove si trova tutt'ora. Gli agenti della squadra mobile di Brescia sono risaliti alla madre attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza posizionate in varie parti della città, tra cui la stazione e anche grazie a un'etichetta dimenticata sul passeggino: indicava un cognome e il numero di una stanza di un ospedale francese. Adesso la donna è indagata per abbandono di minore: la procura dei minori dovrà invece occuparsi del futuro del neonato, che andrà in affidamento.