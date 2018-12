Passano gli anni, si susseguono i Natali, eppure c'è una sfida che sembra destinata a durare in eterno, quella tra pandoro e panettone e di conseguenza tra i sostenitori di uno e dell'altro dolce. Anche quest'anno è iniziata la querelle più antica del mondo che ha diviso famiglie, amici, amanti e colleghi, e che non riesce veder proclamato un vincitore, o forse sì. Quest'anno infatti sembra ci sia una persona che si è schierata senza mezze misure: il sindaco di Milano Beppe Sala. Il primo cittadino è stato il protagonista di un divertente video natalizio dell'ormai celebre pagina Facebook "Il milanese imbruttito" che gioca sui luoghi comuni che riguardano i milanesi, in fatto di Natale e non solo. Nel video Sala oltre a difendere a spada tratta le tradizioni natalizie milanesi, si erge a difensore del panettone: "Ué Ciccio Natale è uguale panettone", recita divertito il sindaco mentre risponde a chi invece asserisce di preferire il pandoro.

Sala al taglio del panettone più grande del mondo

Un video che però non sembra essere così lontano dalla realtà: solo qualche giorno fa Sala è stato l'ospite d'onore dell'evento tenutosi in Galleria Vittorio Emanuele II che ha visto la presentazione del panettone più grande del mondo. Ben 300 chili per un metro e mezzo di altezza che hanno permesso al dolce di entrare a far parte dei Guinness World Records: e il sindaco di Milano era lì (come lo scorso anno) a tagliare la prima fetta del panettone dei record. Sala naturalmente "gioca in casa", nel senso che probabilmente non potrebbe fare altro che difendere il dolce natalizio tipico per eccellenza di Milano, le cui origini secondo la leggenda vanno fatte risalire a un panettiere, Toni, che si inventò il lievitato: il "pan de Toni" appunto. Ma Sala sembra apprezzare davvero il panettone: alcuni giorni fa si è fatto immortalare in una delle pasticcerie più rinomate di Milano, da Gattullo, posando proprio accanto a un maxi panettone. Un dolce che per il sindaco (e non solo), stravince la sfida col pandoro.