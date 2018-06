Il caldo e gli improvvisi temporali in Lombardia stanno evidentemente mettendo a dura prova la pazienza e anche la salute mentale di alcuni cittadini. Dopo il caso di Caronno Pertusella, dove un uomo è stato arrestato perché al culmine di una lite stradale ha staccato a morsi l'orecchio del "rivale", da Como arriva un'altra notizia riguardante una lite per questioni di viabilità, poi degenerata. Anche quest'episodio, come quello nel Varesotto, è accaduto domenica. Attorno alle 19 un uomo di circa 50 anni stava attraversando sulle strisce a un semaforo, quando ha rischiato di essere investito da un motociclista: il centauro aveva superato a grande velocità le auto ferme al rosso e ha inchiodato poco prima del pedone. L'uomo ha iniziato a protestare all'indirizzo del motociclista, che ha risposto con minacce e insulti. Dalle parole si è passati ai fatti: il motociclista è sceso dal suo mezzo, uno scooter, e ha colpito il pedone con un calcio e un pugno al volto. Non contento, è tornato verso lo scooter e ha estratto dal vano sotto la sella una pistola, con cui ha esploso un colpo, per fortuna non indirizzato al pedone. A quel punto sono intervenute le forze dell'ordine: il motociclista, risultato avere precedenti per rapina, è stato denunciato per minaccia aggravata dall'uso delle armi, detenzione e porto abusivo di arma da sparo, detenzione di oggetti atti ad offendere ed esplosione di colpi di arma da fuoco in luogo pubblico.