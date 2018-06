in foto: (Immagine di repertorio)

Una mancata precedenza. Che, certo, a un ciclista di 56 anni magari poteva costare cara, considerando che dall'altra parte c'era un uomo alla guida di un'auto. Non è dato però sapere chi avesse ragione: di certo si sa chi è passato inevitabilmente dalla parte del torto. Nel bel mezzo della discussione per questioni di codice della strada, difatti, il ciclista ha aggredito l'automobilista strappandogli a morsi un orecchio. L'episodio è avvenuto attorno all'ora di pranzo di domenica a Caronno Pertusella, in provincia di Varese. Protagonisti un uomo di 56 anni di Rho (nel Milanese), in sella alla sua bici, e il conducente della vettura, un 52enne. Entrambi erano scesi dai rispettivi mezzi per discutere su chi avesse ragione: la lite, avvenuta davanti agli sguardi di numerosi testimoni, è però improvvisamente degenerata. Il 56enne, come colto da un raptus, ha sferrato un morso all'orecchio del rivale. A quel punto i presenti hanno chiamato i carabinieri: il 56enne è stato arrestato e portato in caserma, mentre il ferito è finito in ospedale a Saronno con una prognosi di circa un mese per medicare e curare il padiglione auricolare quasi del tutto staccato dal morso. Il ciclista dovrà adesso rispondere di lesioni aggravate davanti al giudice per le direttissime: in attesa dell'udienza, prevista tra circa 30 giorni, dopo la convalida dell'arresto è tornato a piede libero.