in foto: Da sinistra: il questore Marcello Cardona e l’assistente capo Danilo Bignone

Sarà promosso per meriti straordinari Danilo Bignone, l'assistente capo della polizia di Stato che venerdì scorso, mentre era libero dal servizio, ha salvato da un brutale pestaggio il passeggero di un treno regionale fermo alla stazione di Monza. Il questore di Milano Marcello Cardona ha ricevuto Bignone per ringraziarlo della sua prontezza e nei prossimi giorni proporrà al Capo della polizia Franco Gabrielli di promuoverlo per meriti straordinari. L'episodio in cui Bignone si è distinto è avvenuto su un treno regionale che da Lecco andava verso Milano-Porta Garibaldi, appena giunto nella stazione di Monza. Il passeggero, un uomo di 55 anni, avrebbe rivolto un rimprovero a cinque ragazzi che erano sdraiati sui sedili del convoglio, occupando più spazio del consentito. Sarebbero bastate queste parole a far scattare il branco, composto da un 18enne di Torino, un 23enne di Lesmo, un 25enne di Brugherio, una ragazza di 21 anni e un coetaneo.

Il poliziotto ha affrontato un branco formato da cinque giovani

I cinque hanno iniziato ad aggredire l'uomo, colpendolo selvaggiamente davanti agli sguardi attoniti della moglie e dei tanti passeggeri che affollavano il vagone. Solo l'intervento dell'assistente capo ha messo fine all'aggressione: il poliziotto è riuscito a bloccare i cinque e ha poi chiesto l'aiuto dei colleghi della polizia ferroviaria. Alla fine tre sono stati arrestati, mentre per gli altri due è scattata la denuncia a piede libero. Il passeggero aggredito ha riportato una frattura a uno zigomo e all'orbita oculare sinistra: avrebbe potuto riportare conseguenze anche peggiori se non fosse stato per l'intervento del poliziotto eroe che adesso sarà giustamente premiato. Il questore si è complimentato con Danilo Bignone per il coraggio, la freddezza e la determinazione dimostrati a bordo del treno e lo ha ringraziato, a nome di tutta la polizia di Stato.