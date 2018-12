in foto: [Immagine di repertorio]

Un semplice rimprovero da parte di in cinquantacinquenne ha fatto scattare la furia del branco a Monza: tre sono stati arrestati dalla Polizia di Stato, mentre altri due sono stati denunciati a piede libero. Solo l'intervento delle forze dell'ordine ha impedito il peggio per l'uomo, selvaggiamente pestato dai cinque sotto gli occhi attoniti della moglie e degli altri passeggeri.

E' accaduto a bordo di un treno regionale che da Lecco andava verso Milano-Porta Garibaldi, appena giunto nella stazione di Monza. Un rimprovero arrivato perché il gruppo si trovava sdraiato a bordo del treno, occupando intere fine di sedili. E' bastato questo per far scattare il branco, formato da un diciottenne di Torino, un ventitreenne di Lesmo, un venticinquenne di Brugherio (tutti e tre arrestati), una ventunenne ed un coetaneo romeno (questi ultimi denunciati a piede libero).

Il branco, subito dopo il rimprovero, non ha esitato ad aggredire l'uomo, colpendolo con una violenza inaudita sotto gli occhi della moglie e degli altri passeggeri, che non sono però intervenuti nonostante il treno fosse affollato. Il cinquantacinquenne ha riportato poi una frattura ad uno zigomo ed all'orbita oculare sinistra. Solo l'intervento di un poliziotto fuori servizio ha evitato il peggio per il cinquantacinquenne: l'agente, infatti, nonostante la calca dovuta all'enorme numero di passeggeri che si trovavano a bordo del treno regionale, è riuscito a raggiungere l'uomo, che aveva già una vistosa ferita sanguinante all'occhio sinistro, mentre uno dei giovani continuava ancora a pestarlo. I tre sono stati quinti arrestati una volta arrivati in stazione, mentre per gli altri due è scattata la denuncia a piede libero. La moglie dell'uomo è rimasta invece sotto shock durante il brutale pestaggio subito dal consorte.