in foto: Un supermercato della catena Esselunga (Archivio)

Non ce l'ha fatta Clara Cavallaro, la donna di 88 anni che nel pomeriggio del 13 febbraio era stata investita da un'auto in retromarcia all'interno del parcheggio di un supermercato Esselunga di Monza, in via Brembo. L'anziana è morta domenica sera dopo che le sue condizioni si erano improvvisamente aggravate: un peggioramento del quadro clinico iniziato nei giorni successivi all'incidente e che ha purtroppo portato al suo decesso. E adesso, di conseguenza, si aggrava la posizione della conducente dell'auto che, a quanto pare nel corso di una manovra maldestra, ha urtato l'anziana. L'impatto non era stato violento: la conducente, una donna di 30 anni residente a Monza, stava effettuando una retromarcia quando ha urtato l'anziana facendola finire per terra.

L'automobilista denunciata per omicidio colposo

Inizialmente le condizioni dell'88enne erano apparse gravi tanto che l'ambulanza era intervenuta in codice rosso. Successivamente però il quadro clinico sembrava essere migliorato, tanto che il codice di intervento era passato a giallo. Dopo essere statat stabilizzata sul posto e accompagnata all'ospedale San Gerardo l'anziana è stata ricoverata nella struttura: dopo alcuni giorni però le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate e la donna è morta. Adesso l'automobilista, denunciata, dovrà rispondere dell'accusa di omicidio colposo.