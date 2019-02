in foto: Un supermercato della catena Esselunga (Archivio)

Stava camminando nel parcheggio di un supermercato quando è stata investita da un'auto che stava procedendo in retromarcia. Sarebbe questa la dinamica di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri a Monza, nel parcheggio del supermercato Esselunga che si trova in via Brembo. A essere investita è stata una donna di 88 anni, finita in ospedale. In un primo tempo si temeva che le condizioni dell'anziana fossero gravi: sul posto, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, erano state inviate un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Per fortuna però una volta visitata sul posto dal personale paramedico ci si è accorti che i traumi riportati dalla donna nell'incidente erano meno gravi del previsto. L'anziana alla fine è stata trasportata in ospedale in codice giallo.

Sulla dinamica indaga la polizia locale

L'incidente, stando alla segnalazione giunta all'Areu, è avvenuto attorno alle 15.30. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, sono giunti anche i vigili urbani di Monza che dovranno adesso accertare l'esatta dinamica di quanto accaduto. Sembra che la donna sia stata colpita da un automobilista che stava facendo manovra: il conducente dell'auto ha inserito la retromarcia e si è mosso senza accorgersi che dietro l'auto si trovava l'anziana, che è stata così colpita. La posizione dell'automobilista è ora al vaglio della polizia locale.