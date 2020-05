in foto: (Repertorio)

Grave incidente registrato nel pomeriggio di oggi, venerdì 22 maggio, a Monza, dove una donna di 34 anni è stata investita da un'auto. Secondo quanto filtrato sinora, la 34enne è rimasta vittima dello schiacciamento del veicolo, guidato da un uomo di 62 anni, mentre questi operava una manovra di posteggio all'interno del parcheggio dell'ospedale San Gerardo del capoluogo di provincia lombardo. In attesa dell'arrivo dei soccorritori del 118, i passanti, presenti e testimoni dell'accaduto, hanno sollevato l'automobile per liberarla. La donna è stata trovata priva di sensi e, arrivata l'ambulanza, è stata portata di corsa al pronto soccorso del San Gerardo dove è stata ricoverata in prognosi riservata.

Brutto incidente in viale Monza a Milano, il secondo in poche ore

Nella mattinata di oggi, venerdì 22 maggio, a Milano, si è consumato un secondo grave incidente in viale Monza, dove due ragazzi di 22 e 26 anni sono stati protagonisti di un incidente che ha riguardato le due moto sulle quali viaggiavano. Lo scontro è stato registrato verso le 10.40 all'altezza del civico 154. I due ragazzi sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e portati d'urgenza all'ospedale Niguarda e al San Gerardo di Monza in gravi condizioni. Non sarebbero però fortunatamente in pericolo di vita. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco, i vigili e gli agenti della questura, ora impegnati per ricostruire la dinamica degli eventi. Poche ora prima l'incidente delle due moto, sempre in viale Monza, uno scontro che ha riguardato quattro automobili ha provocato la morte di un pedone che passeggiava sul marciapiede.