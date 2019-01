Tre vittime in una sola giornata. Epifania di sangue sulle montagne della Lombardia, teatro nella giornata odierna di tre incidenti mortali in diverse zone. La terza vittima è una donna di cui non sono ancora state diffuse le generalità, morta in località Ceratello di Costa Volpino, in provincia di Bergamo. Oggi pomeriggio, mentre era impegnata in un'escursione sui monti dell'Alto Sebino, la donna è deceduta per cause da accertare lungo un sentiero. Non si conoscono ancora i dettagli di quella che è l'ennesima tragedia sulle montagne lombarde: nelle operazioni di recupero del cadavere della donna sono impegnati il Soccorso alpino di Bergamo, i carabinieri e il personale sanitario del 112, giunto a bordo di un'ambulanza e di un'automedica.

Gli altri due incidenti mortali in mattinata

L'escursionista morta a Costa Volpino è purtroppo l'ultima vittima di una giornata da dimenticare in Lombardia. In mattinata si erano infatti verificati altri due incidenti mortali. Il primo era avvenuto sempre nel Bergamasco: un uomo di 47 anni, originario di Berzo San Fermo, è precipitato in un dirupo mentre stava facendo un'escursione da solo a Valbondione, a circa 1700 metri d'altezza. L'escursionista è deceduto per le gravi ferite riportate. L'altro incidente ha visto coinvolti un giovane alpinista milanese di 30 anni e una donna: erano impegnati ad affrontare un canalone sul monte Blumone, nel Bresciano, quando sono precipitati. Il ragazzo è morto mentre la donna è stata trasferita d'urgenza in elicottero agli Spedali Civili di Brescia, dove è ricoverata in gravi condizioni.