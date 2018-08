Un uomo di 31 anni è stato sottoposto a fermo con l'accusa di violenza sessuale. L'episodio contestato risale alla notte dello scorso 20 luglio, all'interno della stazione ferroviaria di Porta Garibaldi a Milano. L'uomo aveva avvicinato, bloccato e palpeggiato una ragazza di 25 anni, che stava aspettando un treno per tornare a casa dopo il lavoro. La presenza e il passaggio di alcuni passanti aveva fatto momentaneamente desistere il 31enne dal suo intento ma poco dopo, lungo la banchina, l'uomo era tornato ad aggredire la ragazza per violentarla. La giovane era riuscita fortunatamente a fuggire, anche grazie all'utilizzo dello spray urticante. Dopo l'episodio la ragazza aveva sporto denuncia, facendo partire le indagini condotte in maniera congiunta dai carabinieri della compagnia Milano – Duomo e dagli agenti della polizia di Stato della sottosezione Polfer di Milano – Porta Garibaldi. Le forze dell'ordine sono riuscite a individuare e quindi bloccare il responsabile delle violenze: in manette è finito un cittadino nigeriano. Dagli accertamenti sul fermato è emerso che l'uomo ha precedenti ed è irregolare.

Lunedì un altro caso di violenza sessuale a Rho

Solo ieri è stata comunicata la notizia di un altro caso di violenza sessuale avvenuto a Rho, nell'hinterland di Milano. L'episodio risale all'alba di lunedì: una ragazza di 17 anni è stata violentata, rapinata e picchiata in un parco pubblico della cittadina da un ragazzo di 19 anni che aveva conosciuto poche ore prima. La giovane, sotto choc, è riuscita a denunciare l'episodio ai carabinieri e a descrivere il suo aguzzino: il 19enne è stato fermato in poco tempo e, dopo la convalida del provvedimento, si trova adesso nel carcere milanese di San Vittore, in attesa del processo.