È stata prima violentata, poi rapinata del cellulare e infine picchiata. Una mattinata da incubo quella vissuta lunedì da una ragazza di 17 anni. La giovane, secondo quanto riporta il quotidiano "Il Giorno", si trovava in un parco pubblico di Rho, alle porte di Milano, assieme a un ragazzo di 19 anni che aveva conosciuto la sera prima. All'improvviso il giovane, che a quanto pare era ubriaco, avrebbe aggredito la minorenne gettandola per terra e abusando sessualmente di lei. Poi le ha sottratto il cellulare e l'ha picchiata con calci e pugni. Quindi si è allontanato, come se niente fosse successo. La ragazzina, sotto choc, si è rivolta ai carabinieri della compagnia di Rho e ha denunciato l'episodio, fornendo una precisa descrizione del suo aguzzino. Il ragazzo è stato rintracciato poco dopo dai militari dell'Arma: si trovava davanti a un bar nel centro storico di Rho e con sé, come emerso dalla perquisizione, aveva ancora il cellulare della ragazza. Il giovane è stato quindi fermato con le accuse di rapina e violenza sessuale: il provvedimento è stato già convalidato e ora il ragazzo, di nazionalità marocchina e regolarmente in Italia, si trova nel carcere milanese di San Vittore in attesa del processo.