in foto: Un fotogramma delle minacce con taser di un pusher a Vittorio Brumotti

Vittorio Brumotti, campione di bike trial e inviato speciale di "Striscia la notizia", è stato minacciato con un taser alla stazione Centrale di Milano. È accaduto nel corso di un servizio che l'inviato stava effettuando davanti allo scalo ferroviario milanese, dove sono frequenti episodi di microcriminalità e lo spaccio di droga. Come avvenuto anche in altre città d'Italia, Brumotti si era recato in piazza Duca D'Aosta, davanti alla stazione, proprio per documentare per il tg satirico di Canale 5 come la piazza fosse in balìa dei pusher. Brumotti ha iniziato a compiere delle acrobazie con la bicicletta, ma le sue evoluzioni avrebbero disturbato alcune persone, presumibilmente anche piccoli spacciatori che presidiano la piazza. Secondo quanto reso noto dalla trasmissione televisiva, alcuni pusher avrebbero reagito insultando e minacciando l'inviato speciale. Qualcuno lo avrebbe anche spinto e addirittura una persona si è avvicinata a Brumotti e ha estratto un taser, la pistola a impulsi elettrici in dotazione da pochi mesi alle forze dell'ordine, attivandolo davanti a lui. Il video integrale del servizio e delle minacce ricevute da Brumotti sarà mandato in onda questa sera alle 20.35 nel corso della puntata odierna di Striscia la notizia, trasmessa da Canale 5.

Solo pochi giorni fa un'altra aggressione con taser

Che il taser potesse diventare un'arma utilizzata impropriamente si era visto già alcuni giorni fa. Sempre nei pressi della stazione Centrale un cittadino marocchino di 31 anni era stato ferito con una torcia taser. L'uomo a quanto pare voleva acquistare della droga e ha avvicinato un connazionale 21enne e un 27enne di nazionalità algerina: i due però anziché vendergli gli stupefacenti lo hanno aggredito con la pistola elettrica per rapinarlo. I due aggressori erano poi stati arrestati.