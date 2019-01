Brutta avventura lo scorso venerdì per un cittadino marocchino di 31 anni, ferito con una torcia taser a scopo di rapina nei pressi della Stazione Centrale. L'uomo, da quanto appurato, aveva avvicinato un connazionale di 21 anni e un altro ragazzo, un 27enne di nazionalità algerina, per acquistare degli stupefacenti. Ma invece di vendergli della droga i due lo hanno aggredito per rapinarlo: prima hanno estratto un coltello a serramanico poi, di fronte alle sue resistenze, non hanno esitato a colpirlo con due scariche elettriche con una torcia taser colpendolo all'inguine e un braccio.

Attirati dal trambusto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, che hanno rintracciato i due aggressori in poche decine di minuti, fermandoli in via Vittor Pisani. Perquisiti sono stati trovati in possesso di 400 euro in contanti, presumibilmente frutto di attività illecite, e il coltello serramanico. I due si erano invece liberati del taser. Ora dovranno rispondere dei reati di tentata rapina e uso di armi improprie.