in foto: (foto: dogwelcome.it)

Il Consiglio comunale di Milano si appresta a prendere in esame le 189 proposte di modifica in merito al nuovo regolamento in favore del "benessere degli animali". Nella giornata di domani, giovedì 16 gennaio, i consiglieri cittadini si riuniranno per discutere un regolamento che la città attende da molti anni. Al suo interno saranno dettate le linee da seguire non soltanto per quel che riguarda gli animali domestici: si parlerà ad esempio anche di bestie da circo come grandi felini o elefanti, che con l'introduzione del nuovo regolamento saranno vietate sul territorio milanese.

Le proposte che più fanno discutere

Tra le tante novità presentate come proposte da inserire nel nuovo regolamento per gli animali ce ne sono alcune che fanno particolarmente discutere. Una su tutte quella del divieto del collare a "strozzo" e l'eliminazione dell'obbligo di museruola nelle aree cani, su cui il capogruppo di Forza Italia Fabrizio De Pasquale presenterà un emendamento per eliminare la norma. Secondo quanto riportato dal "Corriere della sera", la consigliera del Pd Alice Arienta e il capogruppo della lista civica Sala, Marco Fumagalli, hanno proposto invece che venga dedicato agli animali un apposito vagone delle metro o un'area ad hoc di tram e autobus. Vi è poi chi preme sulle sanzioni per chi trasgredisce alla norma che impone ai proprietari di cani di raccogliere gli escrementi dei loro animali da terra o addirittura chi propone un patentino speciale (un corso di tre giorni) pensato per i proprietari di cani di grossa taglia: pitbull, rottweiler, american staffordshire, terrier, cani corso e cani lupo cecoslovacchi. A proposito di cani, il nuovo regolamento potrebbe consentire ai dipendenti comunali di portare i propri amici a quattro zampe in ufficio, previa autorizzazione dei colleghi, mentre chi adotterà un cane in un canile avrà diritto a uno sconto da utilizzare per le visite veterinarie.