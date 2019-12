in foto: (Il bus degli angeli)

Dalla serata di giovedì 5 dicembre a Milano torna attivo il" Bus degli angeli", il servizio ideato da Atm e City Angels per portare un aiuto concreto a chi ne ha più bisogno. La navetta speciale è stata completamente rinnovata: ha un aspetto differente rispetto al recente passato e circolerà tutte le sere dal lunedì al venerdì dalle 21 a mezzanotte, per i prossimi quattro mesi, fino al 27 marzo 2020.

A Milano torna il Bus degli angeli per i senzatetto

L'obiettivo è quello di fornire assistenza ai senzatetto della città, portando coperte, indumenti, pasti caldi, assistenza qualificata e un posto dove dormire. Il nuovo autobus presenterà ancora, come per le sue precedenti versioni, un'apposita area ristoro dove i senzatetto potranno rifocillarsi e mangiare in tutta tranquillità.

Le zone in cui sarà attivo il Bus

La navetta in favore dei clochard di Milano riguarderà nello specifico alcune zone della città a seconda dei diversi giorni della settimana. Nello specifico le aree interessate dalla circolazione del bus saranno: lunedì in piazza XXIV Maggio, martedì in stazione a Lambrate, mercoledì in Piazzale Cadorna, giovedì in Corso Europa e venerdì di nuovo in piazzale Cadorna.

Il progetto, avviato nel 2011, torna attivo dopo il successo dello scorso anno. L'iniziativa, portata avanti dal gruppo milanese dei City Angels, si pone come obiettivo quello di rendere meno difficoltose le lunghe giornate invernali che tanti clochard sono costretti ad affrontare patendo il freddo senza avere un posto per scaldarsi. Nella giornata in cui le pagine della cronaca di Milano sono occupate dalla morte del senzatetto alla fermata della metro di Molino Dorino, la speranza è quella di non dover più parlare di notizie di questo tipo.