Milano, torna “Casa degli Angeli”, il bus che porta pasti caldi e coperte ai senzatetto

Lunedì 3 dicembre – fino al 31 gennaio – per le strade di Milano torna “Casa degli Angeli”, l’autobus nato dalla collaborazione tra Atm e l’associazione City Angels che porta pasti caldi, indumenti, coperte e altri generi di prima necessità ai senzatetto per le strade della città. Sull’autobus anche una zona per dormire e un bagno.