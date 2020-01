in foto: Immagine di repertorio

Metropolitana M1 ferma per mezz'ora questa mattina tra Sesto Marelli e Sesto Fs per un tentato suicidio. L'allarme è scattato attorno alle 9 di oggi, mercoledì 15 gennaio, per una donna che si sarebbe lanciata sui binari alla stazione Rondò. Il macchinista sarebbe riuscito a evitare l'impatto frenando in tempo. La circolazione si è fermata e anche il resto della linea risente dell'interruzione. Stando a quanto riferito da Atm sul suo canale Twitter, la circolazione è ripresa poco prima delle 9.30, anche se la circolazione ha continuato a risentire dei disagi.