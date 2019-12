in foto: (Immagine di repertorio)

Un operaio Atm ha salvato la vita a una ragazzina non ancora maggiorenne che si era lanciata sui binari della metropolitana alla stazione di Lotto, a Milano. È successo una settimana fa circa, lunedì 16 dicembre, ma la vicenda è stata riportata oggi sulle pagine del Corriere della Sera. Un gesto eroico quello del dipendente dell'azienda del trasporto pubblico milanese, che è riuscito a sventare l'estremo gesto della ragazza alla fermata della linea rossa della metropolitana di Milano.

Vede una ragazzina sui binari della metro e la salva: il gesto di un operaio Atm

Il lavoratore ha raccontato di aver visto la ragazzina, di 17 anni, scendere sui binari della metropolitana con intenzione di togliersi la vita facendosi investire dal treno della metro in arrivo. Le persone in attesa in stazione hanno iniziato a urlarle di spostarsi, ma lei non si è mossa. Il tecnico Atm ha avuto allora la prontezza di azionare l'interruttore di emergenza per togliere la tensione, vedendo il convoglio ancora fermo alla stazione precedente, e poi scendere fisicamente sui binari, abbracciare l'adolescente e portarla in salvo sulla banchina.

L'uomo, che lavora da trent'anni in Atm, ha portato la ragazza al sicuro e le ha parlato per tranquillizzarla. Si è raccomandato di non fare mai più gesti di questo tipo e le ha dato il suo numero di telefono: "Le ho detto di chiamarmi per qualsiasi problema", ha raccontato l'operaio.