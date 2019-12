in foto: Un frame del video pubblicato su Instagram e poi rimosso

Una bravata che poteva finire in tragedia quella immortalata in un video finito su un profilo Instagram (successivamente cancellato) che mostra un ragazzo giovanissimo gettarsi sui binari della metropolitana e mettersi a correre mentre gli amici lo riprendono e lo incitano. "Dai frà buttati", "Bravo buttati buttati", sono le parole di incoraggiamento degli amici tra le risate. Le gesta del ragazzo, capelli con doppio taglio a disegnargli una scodella in testa e maglietta nera a maniche corte, si interrompono quando un addetto di Atm comincia a urlare all'interfono intimandogli di ritornare immediatamente sulla banchina.

Il video è finito su un canale Instagram successivamente cancellato e non è chiaro quando è stato girato. Il filmato avrebbe dovuto essere il primo di una serie di "imprese" pericolose che la comitiva di amici aveva annunciato avrebbe reso pubbliche. In pratica il ragazzino, probabilmente un liceale, ha rischiato la vita per una manciata di follower. Il ragazzo ancora non è stato identificato.

Operaio Atm salva 17enne sui binari della metro

Qualche giorno prima di Natale un dipendente di Atm si era reso protagonista di un gesto eroico, salvando la vita a una giovanissima di 17 anni che si era lanciata sui binari della metropolitana alla stazione di Lotto. Nonostante il treno fosse in arrivo l'uomo non ha perso il controllo ed è riuscito a staccare la corrente portandola poi in salvo. Questa volta non si era trattato però di un gioco pericoloso ma di un tentativo di suicidio,