La fase 2 di Milano, l'hanno ribadito tutti più volte, passerà specialmente dal trasporto pubblico. La messa in sicurezza dei mezzi per permettere ai cittadini di viaggiare quanto più possibile sicuri ed evitare il rischio di rimanere contagiati dal Coronavirus, è l'obiettivo principale della Giunta comunale che, parallelamente, sta studiando l'ampliamento delle piste ciclabili in tutta la città.

Tassista fisicamente diviso dai clienti

E già da questi giorni, salendo su uno dei taxi della sigla 4040 di Milano, è possibile imbattersi nei nuovissimi divisori in plexiglass che dividono fisicamente il conducente dai passeggeri. Come si evince anche dalle foto, l'installazione del divisorio è applicata da dietro i due sedili anteriori, per creare una barriera fisica che blocchi eventuali schizzi di saliva o goccioline post starnuti in direzione tassista e viceversa. Tale divisorio dovrà essere pulito dal tassista stesso per evitare che il virus, eventualmente presente in superficie, possa trasmettersi nelle vie aeree dei clienti. Inoltre, per questa prima fase della fase 2, i clienti potranno salire solamente dalle porte posteriori e sedersi a distanza. La capacità delle singole vetture verrà quindi ridotta di almeno un passeggero.

A Milano bollini rossi in metro e nuove piste ciclabili

Milano, come detto, si prepara alla riapertura e organizza i posti a sedere e non su tram, bus e metropolitane. Proprio per quest'ultime, con la ripresa delle attività lavorative saranno molte le persone che torneranno a utilizzarle. E per farlo sarà necessario garantire la sicurezza di tutti partire dalle distanze che dovranno essere rispettate tra i viaggiatori: per agevolare i cittadini Atm ha pensato, tra le varie soluzioni, a dei bollini rossi che recitano "Stai qui" da porre sia all'interno dei mezzi di trasporto (come vagoni della metro e autobus) che alle fermate di bus e tram. Un modo per ricordare ai pendolari il posto in cui stare e la giusta distanza da mantenere. In più, il Comune di Milano sta studiando un piano per ampliare la rete delle piste ciclabili, riducendo lo spazio a disposizione delle carreggiate per le automobili.