Ridurre la carreggiata a una sola corsia in corso Buenos Aires, a Milano, per lasciare più spazio ai cittadini che si muoveranno in bicicletta con spazi regolarmente adibiti. Questa è l'ultima delle idee proposte dapprima dai Genitori Antismog, con il supporto dell'assessore Pierfrancesco Maran, e poi dal sindaco Beppe Sala, per la fase 2 dell'emergenza Coronavirus di Milano.

Il progetto: pista ciclabile da San Babila a Sesto Marelli

L'idea è quella di, innanzitutto, limitare il traffico nella fase 2 e conseguenti assembramenti sui marciapiedi, oltre a cogliere l'occasione per "una mobilità dolce ed elettrica", come suggerito dal primo cittadino milanese. Così facendo, Sala ha proposto la creazione di una "ciclabile con segnalazione orizzontale" che vada da piazza San Babila sino a Sesto Marelli, passando per corso Venezia, corso Buenos Aires e viale Monza. In alternativa, sempre su suggerimento del sindaco di Milano, si potrebbero adibire i controviali da Lagosta al Parco Nord con Fulvio Testi. In tali aree, i cittadini in sella alle proprie biciclette o monopattini non potranno superare il limite di velocità di 30 chilometri orari. Per realizzare il progetto, però, Sala ha chiesto un intervento da parte dello Stato per il finanziamento dell'acquisizione di tali mezzi di trasporto e sgravi per tutta la popolazione, oltre a una limatura della burocrazia per procedere nel minor tempo possibile così da non farsi cogliere impreparati alla riapertura. Dalle Opposizioni, intanto, il consigliere del Municipio 3 della Lega ha chiesto che "il presidente Caterina Antola si attivi quanto prima per acquisire il progetto" in modo tale da avviare "una discussione che coinvolga i cittadini e le attività produttive".