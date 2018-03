in foto: (Immagine di repertorio)

Prima ha urtato contro il posteriore di un'auto. Poi ha perso il controllo del proprio scooter e, per una sfortunata coincidenza, è finita in una buca nell'asfalto aperta proprio accanto, a causa di un cantiere stradale. Questa la dinamica di un incredibile incidente stradale accaduto ieri pomeriggio all'angolo tra via Brivio e via Console Marcello, a Milano. L'urto è avvenuto attorno alle 14.30, come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza. La conducente dello scooter, una donna di 40 anni, non era da sola sul mezzo: con lei il compagno, un uomo di 33 anni. Entrambi sono finiti nel fosso del cantiere, profondo circa un metro e mezzo. Ad avere la peggio è stata proprio la quarantenne, rimasta incastrata tra i tubi e le cesate del cantiere. Dopo essere stata liberata dai vigili del fuoco la donna è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli: è in condizioni giudicate serie, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Il passeggero dello scooter, invece, se l'è cavata solo con qualche contusione e un grosso spavento. È stato trasportato anche lui in ospedale ma solo a scopo precauzionale. All'origine dell'incidente probabilmente una disattenzione: l'auto contro cui la donna ha urtato era infatti ferma davanti a un cancello.

Ieri un altro incidente mortale a Milano

Non è stato il solo grave incidente avvenuto nella giornata di ieri a Milano. In via del Cardellino, zona Bisceglie, una donna di 50 anni si è schiantata con la propria auto contro il muro esterno del Vodafone Village. La donna avrebbe perso il controllo dell'auto in curva, non si sa se per l'asfalto scivoloso dalla pioggia o per un malore. Trasportata al vicino ospedale San Carlo, è morta poco dopo il suo ricovero: ferito in modo grave, ma non in pericolo di vita, il passeggero, un uomo di 48 anni.