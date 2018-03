Drammatico incidente stradale mortale oggi, poco dopo l'ora di pranzo, in via del Cardellino a Milano, dove un'automobile è andata a schiantarsi contro un muro del Vodafone Village, la grande sede della compagnia telefonica dalla quale si ha accesso da via Lorenteggio. Stando a quanto riporta Milano Today, intorno alle 14, per cause ancora in corso di accertamento, una donna di 50 anni alla guida di una Oper Karl di colore blu ha perso il controllo della vettura, centrando prima un paletto e poi terminando la sua corsa contro il muro.

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorritori del 118 con due ambulanze e un'automedica, che hanno trasportato la donna, in codice rosso, all'ospedale San Carlo, dove purtroppo la donna è deceduta poco dopo il ricovero. Portato nello stesso ospedale anche il passeggero della vettura, un uomo di 49 anni, che per fortuna non sarebbe in pericolo di vita, anche se le sue condizioni di salute sono gravi. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Municipale, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari a determinare l'esatta dinamica dell'incidente: stando a quanto si apprende, la donna avrebbe perso il controllo dell'automobile in prossimità di una curva, con la strada resa bagnata e scivolosa dalla pioggia.