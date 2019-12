Si conclude con un lieto fine, per fortuna, la vicenda di Jason, il ragazzo autistico di 22 anni, greco, che era scomparso durante il pomeriggio di ieri, venerdì 27 dicembre, in piazza Duomo a Milano. Il ragazzo si era allontanato dalla famiglia, che ne aveva perso le tracce. Intorno alle mezzanotte, però, il 22enne è riuscito a mettersi in contatto con la madre, la quale ha immediatamente allertato la Polizia Municipale, che è riuscita a rintracciare il ragazzo in piazzale Loreto: Jason, dopo poche ore, ha potuto riabbracciare così la sua famiglia.

Nel tardo pomeriggio di ieri, la Polizia Locale di Milano aveva diffuso un appello a tutti i cittadini milanesi affinché chiunque potesse dare una mano per il ritrovamento di Jason, del quale si erano perse le tracce intorno alle 18 in piazza Duomo. Secondo quanto si leggeva nell'appello diramato dai vigili urbani, Jason ha 22 anni, è autistico e non parla bene l'italiano, e "potrebbe trovarsi in grave difficoltà in una città che non conosce". "Jason è alto 1,87, ha gli occhi blu, indossa una giacca nera, un cappello di lana grigio e i pantaloni neri di una tuta" si leggeva ancora nell'appello. Fortunatamente, dopo poche ore, il 22enne è riuscito a rintracciare la famiglia e ha potuto riabbracciarla.