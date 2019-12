La polizia locale di Milano ha lanciato un appello a tutti i cittadini milanesi per ritrovare Jason, un ragazzo di 22 anni di nazionalità greca che si è perso in piazza Duomo a Milano attorno alle 18 di oggi, venerdì 27 dicembre.

Milano, scomparso un ragazzo di 22 anni: non parla italiano ed è affetto da autismo

La scomparsa del ragazzo è stata denunciata alla polizia locale che hanno subito dato inizio alle ricerche. Il comando dei vigili di piazza Beccaria ha diffuso la notizia spiegando che Jason "non parla italiano ed è affetto da autismo" e per questo potrebbe trovarsi in grave difficoltà in una città che non conosce. Proprio per la delicatezza della situazione del giovane cittadino greco, è richiesto l'aiuto di tutti per trovarlo e aiutarlo.

Indossa una giacca nero, un cappello di lana e pantaloni di una tuta

La polizia ha diffuso inoltre alcune informazioni pratiche utili per identificare il 22enne. Stando alla nota diffusa, Jason è alto 1,87, ha gli occhi blu, indossa una giacca nera, un cappello di lana grigio e i pantaloni neri di una tuta. L'appello per chiunque lo abbia visto o abbia informazioni utili a ritrovarso è di contattare la polizia locale al numero 02.77272799.