in foto: Immagine di repertorio

Sembrano non arrestarsi i casi di violenza a Milano dove la scorsa notte soccorritori del 118 e carabinieri sono stati chiamati a intervenire in un appartamento in zona Isola a causa di una rissa finita nel sangue: tre le persone ferite, tra queste anche una donna. Il più grave sarebbe un uomo di 51 anni, ricoverato al Niguarda con ferite a braccia e gambe.

L'uomo di 51 anni raggiunto da alcuni fendenti a gambe e braccia

L'allarme è scattato intorno alle 2.30 di notte quando è giunta la chiamata al 118 per il ferimento di alcune persone in via Guglielmo Pepe, a Milano: è qui che il personale medico è giunto per soccorrere i feriti, tre in tutto. A riportare le ferite più gravi un uomo di 51 anni, raggiunto da alcune coltellate sia a un braccio che a una gamba. Medicato sul posto è stato poi trasportato in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano le sue condizioni sarebbero piuttosto serie ma non è pericolo di vita. Nella rissa sono rimaste ferite anche altre due persone: un ragazzo di di 27 anni e una ragazza di 25, che avrebbero riportato entrambi un trauma cranico e per questo sono state trasportate in codice verde al pronto soccorso del Fatebenefratelli.

Tre risse in una settimana a Milano: un morto e due feriti gravi

Sul posto è intervenuta anche la polizia per i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'aggressione: stando a quanto si apprende la zuffa sarebbe avvenuta all'interno di un appartamento ma non sono chiari i motivi né se ci fossero altre persone coinvolte. Quella di via Guglielmo Pepe è la terza rissa in una settimana a Milano, dopo quella di domenica 7 giugno avvenuta a bordo di un filobus tra via Nazario Sauro e via Oldofredi costata la vita a un 29enne di nazionalità marocchina e quella di corso Garibaldi nella notte tra venerdì e sabato scorsi: in quel caso a finire in ospedale è stato un ragazzo di 24 anni accoltellato nella notte dal 21enne Alessandro Caravita, figlio di un leader storico degli ultras dell'Inter.