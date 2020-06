Sono bastate poche ore ai carabinieri per rintracciare e arrestare il presunto autore dell'accoltellamento avvenuto in corso Garibaldi a Milano, in piena zona della movida, nella notte tra il 5 e il 6 giugno. Nel corso di una rissa che ha coinvolto diverse persone un 24enne è rimasto gravemente ferito.

In manette è finito un 21enne milanese, che sarebbe il figlio di un leader storico degli ultras dell'Inter. I militari nel corso di una perquisizione hanno anche sequestrato anche un coltello a serramanico che potrebbe essere l'arma usata nello scontro.

Dopo gli eventi di venerdì sera le forze dell'ordine hanno acquisito filmati dei circuiti di sorveglianza e interrogato le molte persone che erano presenti sul posto quando si è consumato il pestaggio. Dalle informazioni emerse e dagli accertamenti fatti i militari hanno individuato il giovane, classe 1999, come il possibile responsabile del tentato omicidio. In casa sua sono stati trovati anche i vestiti che indossava durante la rissa, su cui sono state individuate tracce di sangue. Il 21enne ha delle precedenti denunce per reati simili, è stato arrestato per tentato omicidio aggravato, lesioni personali aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, ed è stato quindi trasferito presso il carcere di San Vittore a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

L'allarme era scattato scattato intorno alle 2.30 della notte tra venerdì e sabato, quando l'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia ha ricevuto la chiamata di aiuto. Sul posto, all'altezza del civico 104, erano accorsi in codice giallo i sanitari del 118 con tre ambulanze e un'automedica. Al loro arrivo, gli operatori sanitari avevano trovato il 24enne in gravi condizioni a causa di alcune coltellate che lo avevano raggiunto in pieno petto. Immediato il trasporto d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda.