È stato rinviato a data da destinarsi lo sciopero dei treni regionali indetto dal sindacato Or.S.A. per venerdì 23 febbraio a Milano e in Lombardia. L'agitazione, che era già stata differita una prima volta (era in programma inizialmente per il 6 febbraio) avrebbe potuto comportare pesanti disagi per tutti i pendolari, già gravati dai disservizi dovuti al tragico deragliamento di Pioltello dello scorso 25 gennaio, le cui conseguenze perdurano tuttora. Capitreno, macchinisti e personale mobile di Trenord avrebbero dovuto incrociare le braccia per otto ore, dalle 9 alle 17, senza intaccare le fasce di garanzia. Lo sciopero, come riporta anche il sito di Trenord, è stato però rinviato a data da destinarsi.

L'8 marzo sciopero generale.

I pendolari possono tirare un sospiro di sollievo, anche se non durerà a lungo. L'8 marzo è stato infatti proclamato uno "sciopero generale categorie e comparti pubblici e privati" indetto dalle sigle Usb e Usi. L'agitazione riguarderà anche i dipendenti del settore ferroviario e quelli del trasporto pubblico locale. I primi si fermeranno dalla mezzanotte alle 21, mentre per quanto riguarda i secondi non sono ancora state rese note le modalità: anche metro, bus e tram di Atm potranno comunque fermarsi. A questo primo sciopero ne seguiranno altri, per un marzo decisamente "caldo" sul fronte delle agitazioni sindacali: mercoledì 21 marzo è in programma uno sciopero di otto ore proclamato da tutte le grandi sigle sindacali, che coinvolgerà nuovamente gli operatori Trenord. Domenica 25 marzo, invece, nuovamente gli aderenti al sindacato Orsa ferrovia potrebbero incrociare le braccia per 24 ore: l'agitazione riguarda tutto il comparto ferroviario e include i dipendenti di Trenord, Ferrovie dello Stato e Nuovo trasporto viaggiatori (Italo).