La settimana è appena iniziata ma un'ombra già incombe sul weekend. Venerdì 23 febbraio è stato infatti proclamato uno sciopero dei trasporti che potrà comportare disagi a chi si sposta a bordo dei treni regionali a Milano e in tutta la Lombardia. A indire l'agitazione è stata l'organizzazione sindacale Or.S.A. ferrovie: si tratta dello sciopero che era stato proclamato inizialmente il 6 febbraio, ma che era stato poi differito per non aggiungere ulteriori disagi a quelli dovuti al tragico deragliamento di Pioltello, che ha causato tre morti e 46 feriti.

Non sono previste fasce di garanzia.

L'agitazione dell'Orsa, che durerà dalle 9 alle 17 di venerdì 23 febbraio, mira proprio a tenere i riflettori puntati sul tema della sicurezza. Come riportato sul sito del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, potranno incrociare le braccia il personale mobile (macchinisti e capitreno) e il personale dell'unità produttiva lunga percorrenza di Trenord. La società partecipata dalla Regione Lombardia, sul proprio sito, avvisa tutti gli utenti che "il servizio regionale, suburbano, aeroportuale, così come la lunga percorrenza di Trenord, potrebbero subire ritardi, variazioni e/o cancellazioni". Visto l'orario dello sciopero, non sono previste fasce di garanzia: viaggeranno infatti i treni in partenza entro le ore 9 e con arrivo a destinazione finale entro le 10. I collegamenti aeroportuali "Milano Cadorna/Milano Centrale – Malpensa Aeroporto" e "Malpensa Aeroporto – Bellinzona", saranno effettuati con autobus sostitutivi senza fermate intermedie nel caso in cui i treni non dovessero partire. "Eventuali ripercussioni sulla circolazione – informa Trenord – saranno possibili anche dopo la conclusione dello sciopero".