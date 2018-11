Grave incidente stradale nella mattinata di ieri a Milano. Un ragazzo di 23 anni è stato investito da un pullman navetta per l'aeroporto di Malpensa: l'episodio, secondo quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto poco prima di mezzogiorno in viale Luigi Bodio. Stando alle prime ricostruzioni, il ragazzo sarebbe stato investito mentre attraversava la strada: l'autista del pullman non è riuscito a frenare in tempo e l'impatto è stato inevitabile. Il ragazzo è stato sbalzato violentemente dal mezzo pesante ed è finito a terra, urtando la testa. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica del 118: il 23enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda, dove è ricoverato in gravissime condizioni. Nessuno, né tra il conducente né tra i passeggeri della navetta, è rimasto ferito oltre al ragazzo. Spetterà agli agenti della polizia locale di Milano, giunti sul luogo dell'incidente per i rilievi, ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità da parte del conducente del pullman, un uomo di 40 anni.

I precedenti

Già in passato si erano verificati incidenti che avevano coinvolto gli autobus navetta che fanno la spola tra il capoluogo lombardo e gli aeroporti di Malpensa e Orio al Serio (a Bergamo). L'episodio più grave nel dicembre dello scorso anno in via Sammartini, vicino alla stazione Centrale di Milano, quando un 34enne era morto dopo essere stato travolto da un pullman. Ad agosto dello scorso anno un 40enne era stato invece investito da un bus navetta per Malpensa in viale Stelvio, rimanendo ferito gravemente.